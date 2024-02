non potrà comune rimanere assunto oltre il 31 dicembre 2025 e non comune rimanere assunto oltre il 31 dicembre 2025 e non potrà in modo da inserire nell'ordinamento una riforma più completa e che

Un pm non potrà più disporre il sequestro dello smartphone, dice Nordio (Di giovedì 15 febbraio 2024) Dopo avere incassato il via libera dell'aula del Senato, il ddl Nordio di riforma della giustizia penale passa all'esame della Camera. Il testo, che si compone di nove articoli, ha ricevuto 104 voti a favore e 56 contrari. Tra le novità una delle più discusse è la stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni. Oggi a Radio 24 il ministro della Giustizia è tornato sulle misure che riguardano "la disciplina del sequestro degli smartphone", sulle quali è in programma un cambiamento, ha annunciato. Carlo Nordio ha spiegato che "oggi nel cellulare non ci sono solo le conversazioni, c'è una vita intera". E questa vita "non può essere messa nelle mani di un pubblico ministero che con una firma se ne impossessa e magari dopo non vigila abbastanza sulla sua divulgazione". Già l'altro ieri, il ministro ...

