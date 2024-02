Per una riapertura prevista indicativamente per la seconda metà Il pane alla domenica non mi arriva e un negozio di alimentari

Un negozio di alimentari per riciclare il reddito di cittadinanza. Truffa milionaria a Napoli (Di giovedì 15 febbraio 2024) AGI - Un negozio di alimentari come centrale per riciclare il reddito di cittadinanza. Il pos e la cassa funzionavano a ciclo continuo, registrando importi anche consistenti per spese che in realtà non avvenivano. Solo che i pagamenti arrivavano tutti da un numero cospicuo di carte Postepay sulle quali veniva accreditato il reddito di cittadinanza. E i titolari erano soprattutto cittadini stranieri disoccupati, indigenti che riuscivano così a ottenere il beneficio dall'Inps. La Truffa, articolata e ben orchestrata, è stata scoperta a Napoli dalla guardia di finanza che ha eseguito misure cautelari nei confronti di sei indagati, a vario titolo, per associazione per delinquere, Truffa aggravata, usura, estorsione, ... Leggi tutta la notizia su agi (Di giovedì 15 febbraio 2024) AGI - Undicome centrale perildi. Il pos e la cassa funzionavano a ciclo continuo, registrando importi anche consistenti per spese che in realtà non avvenivano. Solo che i pagamenti arrivavano tutti da un numero cospicuo di carte Postepay sulle quali veniva accreditato ildi. E i titolari erano soprattutto cittadini stranieri disoccupati, indigenti che riuscivano così a ottenere il beneficio dall'Inps. La, articolata e ben orchestrata, è stata scoperta adalla guardia di finanza che ha eseguito misure cautelari nei confronti di sei indagati, a vario titolo, per associazione per delinquere,aggravata, usura, estorsione, ...

