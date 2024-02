Un milione e mezzo di euro di tasse non pagate Nei guai 25 badanti

primo stralcio di una riqualificazione finanziata con un milione stralcio di una riqualificazione finanziata con un milione di euro Due milioni e mezzo costerà la città dello Sport di Masone. Entro

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Pistoia, 15 febbraio 2024 – Avevano evaso il fisco per circa 1,5 milioni di, ma sono stati scoperti dalla guardia di finanza di Pistoia. Neisono finite 25 tra colf e, colpevoli, secondo l’indagine delle fiamme gialle, di non aver dichiarato correttamente i loro redditi. I finanzieri di Pistoia, grazie all'incrocio delle banche dati, hanno appurato che avevano avuto compensi annui superiori all'area di non tassazione, oltre la quale la legge impone l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Sono persone di origine filippina, rumena ed albanese che pur regolarmente assunte per dare preziosa assistenza familiare e beneficiando del versamento dei dovuti contributi Inps, avevano omesso di dichiarare al fisco i redditi percepiti, per un ammontare complessivo di oltre 1,5 milioni di...

Oltre mezzo milione di candidature per soli 45.000 posti da insegnante previsti per i concorsi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), ... (orizzontescuola)

Sono 553.181 le domande presentate in ogni ordine e grado per aggiudicarsi uno dei circa 45mila posti collegati al Pnrr, introdotti dal Dpcm del 15 ... (feedpress.me)

Tempo di lettura: 3 minutiSono 553.181 le domande presentate in ogni ordine e grado per aggiudicarsi uno dei circa 45mila posti collegati al Pnrr, ... (anteprima24)

Teramo - La Guardia di Finanza ha effettuato un importante Sequestro di Oltre 520.000 Prodotti legati al Carnevale , ritenuti non sicuri per la ... (abruzzo24ore.tv)

NUCLEI INDUSTRIALI: IMPRUDENTE, “DA REGIONE 9 MILIONI PER INTERVENTI NELLA PROVINCIA AQUILANA” In particolare, è prevista la realizzazione di nuove infrastrutture e lavori di manutenzione straordinaria della mobilità urbana nel nucleo industriale di Avezzano (1 milione 500 mila euro); ...

Furti d’auto e riciclaggio dei pezzi a Foggia e provincia affari per 1,5 milioni: 19 arresti Nel corso delle indagini sono stati sequestrati e recuperati 47 veicoli integri e svariate parti meccaniche e motori di decine di auto per un valore di oltre un milione e mezzo di euro.

Treviso. Hanno reinvestito i soldi di una società fallita in una nuova, in quattro denunciati per bancarotta fraudolenta TREVISO - Hanno reinvestito i soldi di una società fallita in una nuova, denunciati per bancarotta fraudolenta, disposti due obblighi di dimora e sequestri per oltre 600mila euro ...