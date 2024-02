Un lieto fine grazie alla determinazione di una giovane donna e al lavoro degli specialisti dell’Ospedale Bambino Gesù e del Policlinico Gemelli

Questa è la storia di Seymour, un cane che aveva un'aspettativa di vita molto breve, ma che grazie alle cure della sua nuova proprietaria ha festeggiato i 19 anni di vita. La sua storia inzia con un'

Va dal dentista ma viene colto da infarto: trasportato in ospedale e salvato in extremis L'uomo, originario di Campobello di Licata, pare non presentasse alcun sintomo, ma era in corso una crisi cardiaca ...

Parto prematuro dopo incidente, mamma e figlia stanno bene grazie a equipe del Ruggi StampaIl miracolo della vita si è presentato con tutta la sua magnificenza in una storia a lieto fine che avrebbe potuto assumere i connotati di una tragedia. Ad inizi di dicembre, una donna di Albane ...

Lorenzo torna a scuola, festa per il bimbo affetto da Sma: “Ora i suoi diritti sono rispettati” È tornato a scuola Lorenzo, il bambino di Pozzuoli affetto da Sma rimasto senza assistenza infermieristica durante le ore scolastiche ...