Si chiude l'era Lichte Il 52enne designer italiano sostituirà il tedesco Marc Lichte, a capo del Design Audi dal 2014, periodo nel quale hanno visto la luce i primi modelli full electric dei Quattro

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Dal prossimo giugno Marco, 52 anni, succederà a Marc Lichte come Responsabile deldi. Un'investitura prestigiosa all'interno di una carriera eccellente

Un italiano a capo del design Audi, chi è Massimo Frascella Dal prossimo giugno Marco Frascella, 52 anni, succederà a Marc Lichte come Responsabile del Design di Audi. Un'investitura prestigiosa all'interno di una carriera eccellente ...

