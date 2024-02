Un incredibile successo | Monica Setta raddoppia Da sabato prossimo | infatti | Storie di donne al bivio andrá in onda anche il sabato pomeriggio | sempre su Rai2

L'incredibile successo conseguito ha fatto sì che il musical l'amico di Billy), Alex Pedrinzani (Kevin), Monica Guazzini (la

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 15 febbraio 2024)tornerà domani sucon il consueto appuntamento notturno didial. La giornalista intervisterà Elsa Di Gati, vicedirettrice intrattenimento Day Time (in promozione per il suo libro In altalena su un granello di sale), Maria Teresa Ruta e Paola Perego. TvBlog è in