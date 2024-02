Un Carnevale in pista tutto sulla neve ai Piani di Artavaggio

E' tutto pronto per il 48° Carnevale del Comune di Beinasco, artisti di strada, giostre per bambini e una pista di pattinaggio per

Moggio in Valsassina. Grazie alle recenti abbondanti nevicate la stagione dello sci e dei bob continua: il tapis roulant dell'area bob sarà aperto da giovedì a domenica, mentre quelli dedicati alle piste da sci saranno aperti venerdì, sabato e domenica.è un ottimo punto di partenza per bimbi e adulti che si vogliono affacciare al mondo dello sci, con impianti a misura di bambino, piste ampie, poco affollate e maestri di sci competenti.

F1, Ferrari SF-24 in pista per il filming day: Leclerc e Sainz alla guida a Fiorano I veli sono stati tolti ieri in una presentazione decisamente "low profile" per la SF-24, la nuova Ferrari che competerà nel Mondiale 2024 di F1. Nel giorno di Carnevale la Rossa non ha voluto fare sc ...

Rimini: grande successo per ColorCoriandolo Piazza Cavour è stato invasa da una moltitudine di magnifiche maschere, armate di stelle filanti e coriandoli, riunite per celebrare il tradizionale appuntamento del Comune di Rimini con il Carnevale.

Poggioreale, nonna Brigida a 91 anni scende in pista per il Carnevale Anche per il Carnevale 2024 nonna Brigida (92 anni il prossimo mese di agosto) è scesa in pista. Quest’anno la sua scelta è caduta sul costume di “suora” da lei ...