Un boato sveglia mezzo paese Fanno saltare il bancomat Un blitz con l’esplosivo | già visto

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Unnel cuore della notte che butta giù dal letto. Sportellodivelto, e fuga con un bottino a molti zeri. La notte tra martedì e mercoledì, dopo un periodo di relativa calma durante il quale non si erano registrati colpi, in provincia di Brescia sono tornati in azione i professionisti della banda del “botto“, malviventi specializzati nel faresportelli. Nel mirino dei banditi è finito l’erogatore di banconote della BCC Agrobresciano di via Palazzo a Montirone, già oggetto peraltro di unfotocopia circa sette anni fa. Stavolta erano circa le 4 quando si è registrata la forte esplosione, e a dare l’allarme e a chiamare il 112 sono stati proprio i residenti,ti dal fragore e dal fumo. La banda - ...