Ultim’ora Osimhen | non è arrivato a Napoli questa mattina | quello che è successo è assurdo

Victor Osimhen non è ancora arrivato a Napoli. Era annunciato questa ora a maggior ragione visto che al massimo riuscirà a fare

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Novità dell’in casa: Victornon è atterrato a, il motivo. Il centravanti nigeriano, nonostante avesse concordato con la società il rientro per sta, non è potuto atterrare a, appena tornerà alla base, verrà sotto posto a dei controlli da parte dello staff medico, pronto a delineare il suo stato di forma fisica. L’attaccante avrebbe, infatti, accusato un dolore addominale prima della sfida contro il Sudafrica come certificato da un comunicato ufficiale delle Super Eagles che non avrebbero escluso un’eventuale non convocazione del calciatore. In finale, invece, ha sentito la fatica di un mese pieno di impegni e di pressioni che non lo hanno fatto esprimere nel migliore dei modi. L’ex Lille ha vissuto una Coppa ...

ULTIM'ORA - Osimhen ha perso l'aereo e salta il Genoa, ma non è colpa sua: i dettagli Si tinge ancora di mistero il rientro di Victor Osimhen. Atteso in mattinata, non ha ancora messo piede a Capodichino ...

SPORTITALIA - Il Napoli riaccoglie Osimhen, l'obiettivo è averlo al 100% per la Champions 15.02 10:08 - EVENTO - "Una serata con..." Marco D'Amore e Toni Servillo lunedì 26 febbraio al The Space Cinema, presentazione del film "Caracas" ...

Ultima chiamata per la zona Champions. Tutti con Osimhen, sold out al Maradona Il Napoli ha bisogno di Osimhen e Mazzarri intende almeno convocarlo per la sfida di dopodomani contro il Genoa, che sarà anche un test in vista dell’appuntamento di mercoledì prossimo (ore 21) in ...