Ultim’ora mercato | Romano | “Ha annunciato l’addio” | la notizia riguarda anche il Napoli

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Arriva uno scossone incredibile sulglobale del calcio: adesso cambiail futuro di Victor Osimhen. Il mondo del calcio si appresta a vivere una delle estati più pazze di sempre. Il, che era arrivato a toccare cifre altissime tra il 2017 e il 2020, è cambiato dal post Covid-19. Tanti club hanno chiuso i bilanci del post pandemia in negativo e questo a portato ad una diminuzione delle spese nel corso delle varie sessioni di. Molti giocatori, infatti, si sono spostati in prestito. Solo alcuni club sono riusciti a chiudere grandi colpi die tra questi c’è il Chelsea che con il cambio di proprietà ha investito più di un miliardo di euro nelle ultime stagioni. I Blues hanno fatto spesein casastrappando Kalidou Koulibaly ...

Calciomercato Milan , secondo la Gazzetta dello Sport la dirigenza rossonera starebbe pensando ad un ultimo tentativo last minute per Demiral Simon ... (dailymilan)

ULTIM’ORA Inter: pressing per Musso dall’Atalanta Secondo Tuttosport la squadra della famiglia Zhang avrebbe messo gli occhi su Juan Musso, superato da Marco Carnesecchi nelle gerarchie dell’Atalanta e pronto a fare il salto in una grande squadra.

Il Bayern Monaco ha cercato Dumfries a gennaio, per giugno è sempre più probabile una cessione L’esterno olandese ha molto mercato anche se in queste ultime settimane sta giocando poco: si va delineando inoltre la questione rinnovo. La stagione di Denzel Dumfries era iniziata piuttosto bene ma ...

ULTIM’ORA – Mbappé lascerà il PSG a parametro zero. Real Madrid vicino Il fuoriclasse del PSG Mbappé lascerà per davvero Parigi a parametro zero. Ecco l’annuncio ufficiale con il Real Madrid vicino Come riportato da L’Equipe, Mbappé ha preso la decisione ufficiale su que ...