Ultime Notizie Roma del 15-02-2024 ore 19:10 (Di giovedì 15 febbraio 2024) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno conflitto in Ucraina in apertura di giornale Il paese si è risvegliato sotto una pioggia di missili russi fin dalle prime ore del mattino gli allarmi anti eri sono ritornati in varie regioni anche al confine con la Polonia nel mirino pure la capitale Kiev dove il suo sindaco Vitali Klitschko ha raccomandato su telegram ai cittadini di non lasciare i rifugi secondo l’aeronautica Ucraina sono stati lanciati il 26 missili 13 dei quali sono stati abbattuti sono intercettati tutti quelli diretti di succhi e invece si registrano a Leopoli a Napoli già il sindaco di Leopoli ha confermato le esplosioni in città Mosca Continua nella sua strategia di colpire le strutture energetiche dell’Industria della difesa del comando militare delle comunicazioni ucraine poco dopo il ... Leggi tutta la notizia su romadailynews (Di giovedì 15 febbraio 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno conflitto in Ucraina in apertura di giornale Il paese si è risvegliato sotto una pioggia di missili russi fin dalle prime ore del mattino gli allarmi anti eri sono ritornati in varie regioni anche al confine con la Polonia nel mirino pure la capitale Kiev dove il suo sindaco Vitali Klitschko ha raccomandato su telegram ai cittadini di non lasciare i rifugi secondo l’aeronautica Ucraina sono stati lanciati il 26 missili 13 dei quali sono stati abbattuti sono intercettati tutti quelli diretti di succhi e invece si registrano a Leopoli a Napoli già il sindaco di Leopoli ha confermato le esplosioni in città Mosca Continua nella sua strategia di colpire le strutture energetiche dell’Industria della difesa del comando militare delle comunicazioni ucraine poco dopo il ...

