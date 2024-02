Ultime Notizie Roma del 15-02-2024 ore 15 | 10

(a servizio anche del Museo Archeologico nazionale e via Roma) , defibrillatori defibrillatori aquileia fondazione Aquileia notizie nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui Ultime

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 15 febbraio 2024)dailynews radiogiornale giovedì 15 febbraio Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno l’Ucraina Si è risvegliato sotto una pioggia di missili russi fin dalle prime ore del mattino gli allarmi antiaereo e sono ritornato in varie regioni anche al confine con la Polonia nel mirino pure la capitale Kiev dove il suo sindaco ha raccomandato su telegram i cittadini di non lasciare i rifugi secondo l’aeronautica Ucraina sono stati lanciati 26 missili 13 dei quali sono stati abbattuti sono stati intercettati tutti quelli diretti su di te invece si registrano a Leopoli esaurita il sindaco di Leopoli ha confermato le esplosioni in città Mosca Continua nella sua strategia di colpire le strutture energetiche dell’Industria della difesa del comando militare delle comunicazioni ucraine poco dopo il massiccio attacco contro l’Ucraina un deposito di petrolio ...