Ultime Notizie Roma del 15-02-2024 ore 14 | 10

(Di giovedì 15 febbraio 2024)dailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Noi siamo amici di Israele sosteniamo con forza il diritto di difendersi o non essere attaccato nessuno lo può cancellare dalla carta geografica il 7 ottobre c’è stata una caccia libera da parte di Amazon non attacco mai visto filmati incredibili noi diciamo che la reazione deve essere proporzionata diciamo attenzione non fare troppe Vittime Civili interesse generale e la de-escalation bisogna sostenere il dialogo in giro per avere una sospensione dei combattimenti liberare gli ostaggi così il vicepremier è ministro degli Esteri Antonio tajani ci sono spiragli di tregua Per garza dopo gli ultimi contatti immediati tra Israele e hamas uno stop di 6 settimana dopo una telefonata meloni in Line passano alla Camera di emozioni su Gaza della maggioranza di azione di Italia ...