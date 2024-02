UFFICIALE – Luis Muriel è stato ceduto Il comunicato dell’Atalanta

4/a vittoria ufficiale di fila, 7/a consecutiva in casa. La reazione della Lazio non è andata oltre una punizione a giro di Luis Miranchuk 7 (19'st Scamacca 6.5), De Ketelaere 8 (35'st Muriel 6).

(Di giovedì 15 febbraio 2024) IlBergamasca Calcio sulla cessione di. Il saluto all’attaccante colombiano Ora l’affare èper davvero:è un nuovo giocatore dell’Orlando City (nonostante gli interessi di altre squadre in ottica giugno: su di tutte l’Inter). Ecco ilnei confronti dell’attaccante colombiano. IL– Atalanta BC comunica di averad Orlando City SC – a titolo definitivo – il diritto alle prestazioni sportive del calciatoreFernandoFruto, 32enne attaccante colombiano che conclude così il suo lungo e lusinghiero ciclo a Bergamo, contrassegnato da ...

Brutte notizie per Maurizio Sarri, che dopo Ciro Immobile sarà costretto a rinunciare per diverse gare anche a Luis Alberto . Il centrocampista ... (247.libero)

L’ Atalanta , secondo alcune indiscrezioni, ha ricevuto una prima proposta ufficiale da un club statunitense per l’attaccante colombiano Luis Muriel : ... (sportnews.eu)

Verso Reggiana-Ternana, granata in campo sabato con la maglia in Braille L'iniziativa del club emiliano per sensibilizzare il pubblico sul tema legato alle persone con disabilità visive. Il comunicato ...

Lazio-Bologna, dove vedere il match in tv e streaming Archiviata la sfida di Champions League, la Lazio torna a concentrarsi sul campionato. L’obiettivo è raggiungere un posto in Europa e la gara di domenica contro il Bologna ...

Lazio - Bayern Monaco, Diamanti veggente: indovina il risultato esatto - VIDEO Contro tutti i pronostici la Lazio ha battuto il Bayern Monaco per 1-0. Tutti, o forse quasi. Tra i tantissimi addetti ai lavori ed ex calciatori che hanno provato a indovinare il ...