UFFICIALE – Atalanta | ceduto un attaccante prima dell’Inter

Adesso è ufficiale: Luis Muriel dopo quattro anni e mezzo non è più un giocatore dell'Atalanta . L'attaccante colombiano è stato infatti ceduto agli statunitensi dell'Orlando City SC, club della MLS, così come

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L’ha ufficializzato una cessione in attacco a tredici giorni dalla sfida con l’Inter: il comunicatodel club orobico CESSIONE – Ora è: Luis Muriel lascia l‘e si accasa all’Orlando City SC, club militante nella MLS. Il colombiano quindi non sfiderà l’Inter nel recupero della 20esima giornata in programma mercoledì 28 febbraio. Di seguito il comunicato del club: “BC comunica di averad Orlando City SC – a titolo definitivo – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luis Fernando Muriel Fruto, 32ennecolombiano che conclude così il suo lungo e lusinghiero ciclo a Bergamo, contrassegnato da 184 presenze, 68 reti e 28 assist-gol, score grazie al quale ha contribuito in maniera significativa a fare ...