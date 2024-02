Ue lima stime Pil Italia | +0 | 7% nel 2024

La Commissione europea ha limato le previsioni di crescita del Pil dell'Italia nel 2024 atteso ora allo 0,7%, rispetto allo 0,9% indicato nelle stime di novembre. Confermata l'attesa di un Pil in crescita dell'1,2% nel 2025.

(Di giovedì 15 febbraio 2024) 11.40 La Commissione europealedi crescita del Pil dell': per quest'anno prevede 0,7% contro lo 0,9% indicato nelledi novembre. Per il 2025 viene invece confermata l'attesa di un Pil in crescita dell'1,2%. Peggiora la previsione anche per l'area euro (nela 0,8% da 1,2% stimato in precedenza). Ma meglio l'inflazione, che dovrebbe scendere a 2,7% . "L'incertezza rimane eccezionalmente elevata",ha detto il commissario Ue Gentiloni."Si prevede che il Pil si sia contratto nel 2023 in 11 Stati membri".