Udinese | la Curva Nord torna allo stadio dopo il caso Maignan

Contrariamente a quanto era accaduto nella sfida interna con il Monza, durante la quale gli ultras erano rimasti all'esterno dell'impianto, la Curva Nord dell'Udinese domenica pomeriggio, in occasione della gara con il Cagliari, farà il proprio ingresso al Bluenergy Stadium. Lo hanno annunciato i tifosi in un comunicato. I supporter più

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L’è reduce dal colpo sul campo della Juventus ed è rientrata pienamente in corsa per la salvezza. Le ultime settimane sono state di alta tensione soprattutto per i cori contro il portieree la chiusura della. Contrariamente a quanto era accaduto contro il Monza, labianconera farà il proprio ingresso al Bluenergy Stadium per lo scontro salvezza contro il Cagliari. La conferma è arrivata direttamente dal tifosi attraverso un comunicato ufficiale. I supporter bianconeri acquisteranno i biglietti nel settore Distinti (l’unico disponibile per i tifosi della) al prezzo di 14 euro. Il settoreresterà chiuso per scontare la seconda giornata di squalificai cori all’indirizzo del portiere ...