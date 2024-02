Ucraina | allarme aereo in tutto il Paese

l'Ucraina avvicenda il comandante dell'esercito e non è ancora E proprio Donald Trump diffonde ansia ed allarme fra gli alleati Contemporaneamente, un intenso bombardamento aereo e terrestre

(Di giovedì 15 febbraio 2024) 7.00 L'aeronauticaha diramato in mattinata unantisu scala nazionale, dopo che è stato rilevato il decollo di diversi bombardieri russi Tu95Ms. Lo riferisce l'Aeronautica delle forze armate ucraine. La minaccia missilistica è stata rilevata nelle regioni meridionali e orientali.Successivamente il lancio di missili ha riguardato Kherson a sud, poi l'ha coinvolto Kiev e la regione circostante. Infine l'si è diffuso ilil, ed è stato attivo per oltre due ore.

Allarme Usa per la nuova minaccia russa: armi nucleari nello spazio La Russia ha in programma di costruire un’arma nucleare da usare nello spazio. Non per lanciare una bomba atomica sulla Terra ma, più probabilmente, per distruggere alcuni satelliti. A lanciare la cla ...

Esplosioni a Kiev, tutta l'Ucraina in stato d'allerta Emanato un allarme aereo nazionale dopo che l'esercito ha avvertito che un gruppo di bombardieri è decollato da una base russa – Colpita anche la regione di Kharkiv – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ...

Guerra Ucraina Russia, news. Esplosioni a Kiev, allerta in tutto il Paese. LIVE L'Ucraina ha emesso stamattina un allarme aereo nazionale dopo che l'esercito ha avvertito che un gruppo di bombardieri è decollato da una base russa. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha parlato ...