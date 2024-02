Ucraina | Meloni | ‘pieno sostegno a Kiev | Roma conferma impegno sicurezza area’

Roma , 15 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo ribadito il nostro pieno sostegno all' Ucraina , da parte mia ho conferma to l'intenzione di proseguire nel ... ()

Sull’Ucraina il Pd di Elly Schlein ha tentato di proporre una nuova linea, diversa ma in continuità con il passato. L’obiettivo era quel lo di... ... (ilfoglio)

Ucraina : Ronzulli - 'riconoscere azione diplomatica Meloni con Orban'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Bisogna prendere atto che l'Ungheria è in Europa. Non si può trattare questo Stato come un'appendice da mettere sul ... (liberoquotidiano)