L'Ucraina ha emesso stamattina un allarme aereo nazionale dopo che l'esercito ha avvertito che un gruppo di bombardieri è decollato da una base russa. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha parlato di "esplosioni in città".

Esplosioni a Kiev, tutta l'Ucraina in stato d'allerta Emanato un allarme aereo nazionale dopo che l'esercito ha avvertito che un gruppo di bombardieri è decollato da una base russa – Colpita anche la regione di Kharkiv – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ... Ucraina: esplosioni a Kiev, allerta in tutto il Paese L'Ucraina ha emesso stamattina un allarme aereo nazionale dopo che l'esercito ha avvertito che un gruppo di bombardieri è decollato da una base russa. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha parlato ... Esplosioni nel Mar Nero, Kiev: «Distrutta nave della flotta russa al largo della Crimea» Colpita la la Caesar Kunikov. Il nuovo capo delle forze armate ucraine: «Preoccupazione per la situazione al fronte» ...

