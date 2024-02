Ucraina | esce ‘Women in Selfie’ di Vittorio Pavoncelli

rifugiate ucraine A pochi giorni dall'anniversario della guerra in Ucraina , l'esperienza del primo laboratorio teatrale composto da giovani rifugiate ucraine in Italia è diventata un libro , "Women

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Racconto di inclusione in occasione dell'anniversario della guerra in, nasce da un progetto delle giovani rifugiate ucraine A pochi giorni dall'anniversario della guerra in, l’esperienza del primo laboratorio teatrale composto da giovani rifugiate ucraine in Italia è diventata un libro, "Women in Selfie" (Edizioni All Around 2024) a firma del regista, artista e