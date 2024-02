Ucraina | drone sulla regione russa di Kursk | a fuoco il deposito petrolifero

cecchino contro di lui e di aver osservato una luce laser sulla Al - Assa ha riferito come un drone dell'Idf volasse proprio sopra Anche in Ucraina sono diminuite le morti dei reporter nel corso

(Di giovedì 15 febbraio 2024) A seguito di un attacco di unucraino nelladiè scoppiato un incendio in undi petrolio. Lo riferisce il governatore delladi, Roman Starovoyt, come riportato da Interfax. "A seguito di un attacco di un Uav () ucraino nelladi, si è verificato un incendio in undi petrolio. Secondo le informazioni preliminari, non ci sono state vittime. Tutti i servizi speciali stanno lavorando sul posto. Vi preghiamo di mantenere la calma", ha scritto giovedì il capo dellanel suo canale Telegram.