Il sindaco ai cittadini: "Non lasciate i rifugi". Esplosioni anche in altre città E' stato annunciato un allarme aereo stamattina in tutta l'Ucraina. Esplosioni si sono udite a Kiev, dove il sindaco Vitaliy Klitschko ha scritto su Telegram ai cittadini di non lasciare i rifugi. Secondo i media locali,

Ucraina, allarme aereo in tutto il Paese: esplosioni a Kiev (Di giovedì 15 febbraio 2024) Kiev, 15 feb. (Adnkronos) - E' stato annunciato un allarme aereo stamattina in tutta l'Ucraina. esplosioni si sono udite a Kiev, dove il sindaco Vitaliy Klitschko ha scritto su Telegram ai cittadini di non lasciare i rifugi. Secondo i media locali, esplosioni sono avvenute anche a Leopoli, Dnepropetrovsk e nella città di Zaporizhzhia, dove è stato ferito un civile. L'allarme antiaereo è stato attivato a Kiev intorno alle 5 del mattino e verso le 6 si sono udite diverse esplosioni. Anche il sindaco di Leopoli Andrii Sadovyi ha detto che la città è stata presa di mira nell'attacco. Un'onda esplosiva ha fatto saltare le finestre di diversi edifici. L'esercito russo sta colpendo le strutture energetiche, dell'industria della difesa, del comando militare e delle comunicazioni ucraine. Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 feb. (Adnkronos) - E' stato annunciato unstamattina in tutta l'si sono udite a, dove il sindaco Vitaliy Klitschko ha scritto su Telegram ai cittadini di non lasciare i rifugi. Secondo i media locali,sono avvenute anche a Leopoli, Dnepropetrovsk e nella città di Zaporizhzhia, dove è stato ferito un civile. L'antiè stato attivato aintorno alle 5 del mattino e verso le 6 si sono udite diverse. Anche il sindaco di Leopoli Andrii Sadovyi ha detto che la città è stata presa di mira nell'attacco. Un'onda esplosiva ha fatto saltare le finestre di diversi edifici. L'esercito russo sta colpendo le strutture energetiche, dell'industria della difesa, del comando militare e delle comunicazioni ucraine.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Ucraina, sirene a Kiev mentre torna l’incubo dell’arma nucleare russa lo Zirkon è stato sviluppato in risposta al ritiro Usa dal trattato Abm sui missili balistici e sarebbe stato usato la prima volta il 7 febbraio scorso in Ucraina. “Chiederò che il presidente Joe ... Allarme Usa per nuova arma nucleare anti-satellite Russia Gli Stati Uniti hanno informato i loro alleati in Europa riguardo a nuove informazioni di intelligence sulle capacità nucleari russe, che potrebbero ... Ucraina, esplosioni a Kiev: scatta l'allarme aereo nazionale. «Abbattuti tutti i missili russi» L'Ucraina ha emesso stamattina un allarme aereo nazionale dopo che l'esercito ha avvertito che un gruppo di bombardieri è decollato da una base russa. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha parlato ...

Video di Tendenza