Tutto in ritirata Meteo | quando arriva la pioggia

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Negli ultimi giorni abbiamo assistito a un anticipo di primavera. Bel tempo e temperature in aumento.questo, però, avrà vita breve. Ad anticiparlo è il sito di previsioni3b.com che descrive nei dettagli le dinamiche che porteranno presto a un ribaltamento delle condizionirologiche. La bassa pressione comincerà a fare capolino nella zona occidentale della Gran Bretagna per poi spostarsi sul bacino del Mediterraneo. La situazione inizierà a cambiare a partire dalla giornata di venerdì per poi proseguire tra sabato e domenicaassisteremo anche a un parziale abbassamento delle temperature. Ma laarriverà solo a partire dalla prossima settimana