Tutti tranne la Cina. Così i fondi snobbano il Dragone (Di giovedì 15 febbraio 2024) Mettere all'angolo la seconda economia globale non capita tutti i giorni. Ma se si perde la fiducia del mercato, allora tutto è possibile. La Cina non riesce più a dare un buon motivo agli investitori per scommettere sul proprio futuro. La prova sono le varie fughe di capitali viste in questi ultimi mesi, veri e propri disimpegni in massa che hanno depotenziato le piazze finanziarie del Dragone, a cominciare da Shanghai e Schenzen. Ora però se possibile va anche peggio. Gli investitori americani che tradizionalmente puntano sui mercati emergenti stanno infatti accaparrandosi grosse quantità di capitale, tagliando però fuori di netto la Cina. In particolare, il flusso di denaro riguarda il campo degli Etf, exchange-traded fund, un tipo di fondo d'investimento quotato in borsa, a responsabilità limitata per i soci che vi ...

