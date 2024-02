Tutti contro uno Minori segnalati per il pestaggio

bensì del loro utilizzo contro i satelliti. Un'informazione Uno scenario da 'Star wars' che preoccupa non poco gli States e l'amministrazione e tutti i nostri alleati possano discutere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il branco aveva colpito duro,uno solo. Ragazzini sui 15 anni protagonisti di un vero e proprioai danni di un coetaneo, che aveva saputo incassare e quasi miracolosamente non era finito in ospedale. Ma l’aggressione non è rimasta impunita e ora 7 minorenni sono statialla Procura del Tribunale deidi Milano, per il reato di lesioni aggravate in concorso. Era successo nella serata dello scorso 2 gennaio alla stazione ferroviaria di Casteggio, dove altre persone presenti, assistendo alla scena molto violenta, avevano lanciato l’allarme al 112 richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto erano in breve arrivati i carabinieri della Stazione di Casteggio, della Compagnia di Voghera, che avevano intercettatoi coinvolti e ...