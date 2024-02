Turismo | seminario d Unioncamere Campania-Isnart Tema | lo sviluppo a misura di destinazione

Pubblicato il 7 Febbraio, 2024 “Lo sviluppo locale del territorio: gli investimenti per le imprese in Italia. L’industria del turismo in Sicilia” , ... (dayitalianews)

L’industria del turismo in Sicilia CATANIA – Operatori del turismo si sono confrontati a Catania, su invito di Futurlab e Compagnia delle opere Sicilia, nell’ambito dei seminari organizzati dalla Scuola di formazione per il bene comune ...

Il turismo è il traino dell'economia in Sicilia, a Catania confronto tra esperti È stato tracciato un bilancio dopo la ripresa post pandemica, ampiamente positivo, con quasi 16,5 milioni di presenze annuo, un dato che può essere migliorato ...

Il 16 febbraio ‘1° seminario capannorrese sulla via Francigena’ Venerdì 16 febbraio, alle ore 20.30, nei locali parrocchiali di Capannori si terrà il ‘1° Seminario Capannorese sulla via Francigena’ promosso dall’associazione Capannori IV Miglio in collaborazione c ...