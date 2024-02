Turismo | Bianchi Degl’Innocenti FH55 Hotels | “Per donne imprenditrici sfida sia opportunità”

(Di giovedì 15 febbraio 2024) (Adnkronos) – "Nel settore alberghiero, lespesso devono superare stereotipi di genere. Ho abbracciato la diversità come un', costruendo un team eclettico che porta prospettive uniche alla nostra strategia". Così Silvia, socia del gruppodi Firenze, uno dei principali gruppi alberghieri nel panorama italiano, parla delle sfide che le

Genova città europea sport, ass. Regione 'due anni straordinari' "La nomina a Capitale Europea dello Sport, unita a quella della Liguria a Regione Europea dello Sport 2025, racconta un percorso condiviso, frutto di una grande sinergia tra l'amministrazione regional ...

Turismo: appello Santanchè a sindaco Genova 'mancano gli hotel' 'Credo che tutto questo funzioni da acceleratore, ci servono gli acceleratori degli eventi per poter fare le infrastrutture. Non solo gli impianti sportivi ma anche gli aeroporti, i treni e le struttu ...

Turismo: Bini, mercato tedesco strategico per Fvg Udine, 14 feb - "Per la prima volta il Friuli Venezia Giulia è presente anche al fuori salone della Free 2024 (Travel and Leisure Fair), la fiera del turismo che si tiene annualmente a Monaco ...