Tumori | “nel 2024 verso un calo della mortalità” Lo studio di un team italiano su Annals of Oncology

La maggior parte di questi, un 33% circa, sono leucemie, poi abbiamo tumori cerebrali, linfomi e a Il nostro obiettivo è quello ovviamente di offrire le cure nel miglior centro possibile. Il

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Buone notizie sul frontelotta ai. Secondo unopubblicato sulla rivistaofda undi ricercatori italiani guidati da Carlo La Vecchia, docente di Statistica Medica ed Epidemiologia presso l’Università Statale di Milano, ilvedrà una diminuzione dei tassi distandardizzati per età per tumore del 6,5% negli uomini rispetto al 2018, passando da 132 per 100.000 nel 2018 a 123 per 100.000 nel, e del 4% nelle donne, passando da 82,5 a 79 per 100.000. Nel Regno Unito, per ilsi prevede una diminuzioneper tumore di quasi il 14% negli uomini, passando da un tasso di 120 a 104 per 100.000, e del 10% nelle donne, ...