Tumori | medici ambiente | In Italia +2% casi l' anno nei bimbi | agire su cancerogeni

importante per sensibilizzare l'opinione pubblica sui tumori per i piccoli malati, di un ambiente accogliente, stimolante, capace coperto esigenze di trattamenti medici specialistici, supportato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Milano, 15 feb. (Adnkronos Salute) - "Non è possibile rassegnarsi all'inesorabile aumento del numero di nuovidiin età pediatrica, con una media del +2% l'(il doppio rispetto al dato medio europeo) e punte del +3,2% nel primodi vita, né ci si può limitare a registrare idi malattia e i decessi". A lanciare il monito nella Giornata mondiale contro il cancro infantile è Alessandro Miani, presidente della Societàna dina ambientale (Sima), invocando "un cambio di prospettiva che parta da noi, epidemiologi e addetti ai lavori". Bisogna "fornire risposte in grado di prevenire ianziché diagnosticarli in fasi precoci e curarli - precisa Miani - iniziando dalla rimozione delle ...