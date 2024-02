Tumori | medici ambiente | In Italia +2% casi l' anno nei bimbi | agire su cancerogeni

importante per sensibilizzare l'opinione pubblica sui tumori per i piccoli malati, di un ambiente accogliente, stimolante, capace coperto esigenze di trattamenti medici specialistici, supportato

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Milano, 15 feb. (Adnkronos Salute) - "Non è possibile rassegnarsi all'inesorabile aumento del numero di nuovidiin età pediatrica, con una media del +2% l'(il doppio rispetto al dato medio europeo) e punte del +3,2% nel primodi vita, né ci si può limitare a registrare i

Tumori, Fiagop: "Cure bimbi nei centri migliori con monitoraggio a casa grazie a Rete" "E' giusto che la gente che vada nei centri migliori, per ricevere le migliori cure" per i loro bambini con malattia oncologica, "dopodiché può andare in un centro più lontano e venire monitorata dall ...

Tumori pediatrici. In Italia oltre 2000 casi all’anno sotto i 20 anni. Schillaci: “Sempre più curabile ma occorre eliminare le disparità” Oggi i tumori nei bambini e negli adolescenti sono “sempre più curabili” e “il sistema sanitario nazionale vanta un'eccellenza dei centri di oncologia pediatrica italiani”, tuttavia persistono “tante ...