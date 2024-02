(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 feb. (Adnkronos Salute) – ?La ricerca, la scienza, le tecnologie, le terapie, le fisioterapie e la riabilitazione? sono importanti. ?Però altrettanto importante è essere in grado di affiancare una rete di supporto che, a partire proprio dalla cura, tenga conto della famiglia e accompagni al percorso di cura. È un tema che, per i prossimi mesi, per i prossimi tempi, ci terrà impegnati a ragionare anche sul progetto di vita vero delle persone, ma soprattutto perquelletra il, socio-nei confronti di quelle che poi sono la vita umana, i bambini, i ragazzi, le persone e le loro famiglie. Sono convinta chepotremo fare sempre di più?. Così Alessandra, ministro per la ...

Tumori, Locatelli: "Insieme per scardinare la rigidità tra sistema sanitario e sociale" Il ministro per la Disabilità: 'Terzo settore una rete molto formata per sostenere percorso di cura del bambino e le famiglie' ...

Giornata mondiale contro il Cancro Infantile: Italia I° in Ue Un terzo dei tumori pediatrici sono leucemie ... il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, oltre a medici ed esperti), altre iniziative sono state proposte in tutte le città d’Italia. Tra ...

Giornata mondiale contro il cancro pediatrico: intervengono Bellucci, Schillaci e Locatelli ROMA - Giovedì 15 febbraio, alle ore 10, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno "Giornata mondiale contro il cancro ...