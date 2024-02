Tuffi grandi altezze | Mondiali Doha 2024 | Oro Heslop | Barnabà in top 10 dai 27m Baraldi 12esimo

Tuffi grandi altezze - il britannico Heslop vince l’oro mondiale. Andrea Barnabà in Top-10 Le emozioni non sono mancate nella gara maschile dei Mondiali di Tuffi dalle grandi altezze a Doha. Nell’ultimo round, che chiudeva anche la ... (oasport)

LIVE Tuffi grandi altezze - Mondiali 2024 in DIRETTA : Andrea Barnabà si assicura la top ten CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.22 95.40 per Gimeno che sale in seconda piazza provvisoria, ora i messicani Guzman e Martinez ... (oasport)