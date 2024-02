Tuchel in bilico | “Conte perfetto per il Bayern Monaco”

Già ad ottobre, mentre la panchina di Rudi Garcia era in bilico, il patron napoletano aveva provato a convincere Conte a il PSG di Luis Enrique e il Bayern Monaco di Tuchel , che non stanno

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Dopo la sconfitta contro la Lazio alpotrebbe saltare: c’è chi immagina Antoniocome potenziale sostituto. Fabrizio Ravanelli, ex attaccante di Lazio e Juve, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare di Serie A e degli impegni delle italiane in Champions League. L’ex bianconero ha anche suggerito la possibilità di poter vedere Antoniosulla panchina del. Antonio(LaPresse)Ravanelli si è espresso anche sullastazione dei tifosi giallorossi ai danni di Pellegrini. “Secondo me è forte. Con De Rossi ha ritrovato smalto e condizione fisica. E se sta bene, può giocare in qualsiasi squadra. Io lo reputo uno dei centrocampisti più forti della Serie A. Ultimamente, visti i diversi ...