Trump | ' New York è una città corrotta | io perseguitato'

da dive come Sophia Loren e celebrities come Ivana Trump . Aprì Nel 1986 aprì una boutique in Madison Avenue, a New York. Poi nel

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Donaldha attaccato per l'ennesima volta l'amministrazione Biden e la procura di Manhattan di "interferenza politica". "Invece di essere in giro per gli eventi elettorali sono in tribunale a difendermi da una persecuzione politica. Newe lo Stato sono corrotti", ha dichiarato il tycoon fuori dal tribunale dove si trovava per un'udienza nel caso dei pagamenti in nero alla pornostar Stormy Daniels.

'I'm not going to protect you': Trump threatens to undermine NATO again sparking row Trump shocked major European countries when he said he won't defend NATO allies who failed in defence-spending and would even encourage Russia to attack them. European countries pledged to bolster ...

Donald Trump's hush-money trial confirmed to begin in March The former president is accused of having paid to silence stories about his extramartial affairs during his 2016 presidential campaign.

Trump to stand trial on hush money charges in March, judge rules The former US president is accused of falsifying business records in a scheme to bury stories about his alleged extramarital affairs.