Trump insiste | ' non proteggeremo i Paesi Nato morosi'

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Donaldha rilanciato ieri sera in un comizio in South Carolina la sua minaccia, se diventerà nuovamente presidente, di non proteggere i, ossia quelli che non pagano la giusta quota all'Alleanza. "Ho detto, 'guardate, se non pagheranno, non li, ok?' E Biden ha risposto 'Oh, è così brutto. È così terribile cheabbia detto ciò'. No, nessuno sta pagando i suoi conti", ha raccontato alla folla dei suoi fan. "Un capo di Stato ha detto 'questo significa che se non paghiamo i conti, non ci proteggerete?' Questo è esattamente ciò che significa. Non vi proteggerò", ha aggiunto.