Truffano diecimila euro a un anziano di Matera | due arresti

Questa la refurtiva interamente recuperata, pari al valore di circa diecimila euro, ritrovata nella disponibilità dei due fermati che, dopo le contestazioni mosse loro per l'ipotizzato reato di

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCon l’ormai noto metodo del ‘falso incidente che vede coinvolto un figlio o un nipote‘, nello scorso mese di novembre, sono riusciti a truffarea undi: due napoletani, entrambi con precedenti penali, sono stati arrestati dai Carabinieri. Uno, di 48 anni, è in carcere, l’altro, di 47, ai domiciliari. Sono accusati di truffa aggravata in concorso. I particolari dei duesono stati illustrati stamani, nella città dei Sassi, in una conferenza stampa, dal comandante provinciale didell’Arma, colonnello Giovanni Russo. Le indagini sono cominciate in seguito alla denuncia dell’, che dopo aver consegnato i soldi si è reso conto di essere stato truffato e si quindi rivolto ai ...