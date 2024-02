Trovato il cadavere di un uomo a Sarno | in avanzato stato di decomposizione

Trovato il cadavere di un uomo a Sarno, in avanzato stato di

(Di giovedì 15 febbraio 2024) AGI - Ildi una persona èrinvenuto, questa mattina, a, nel Salernitano, in un fabbricato disabitato, non lontano dall'ospedale cittadino Villa Malta. Il corpo senza vita era indi, quasi uno scheletro, il che spinge a pensare che la morte risalga a diverso tempo fa. Al momento, non èpossibile ancora identificarlo. Infatti, non si sa neanche se appartenga a uno una donna. Èun passante a fare la macabra scoperta e ad allertare subito le forze dell'ordine. Le indagini sono affidate ai carabinieri che, con il supporto dei colleghi della scientifica, hanno effettuato i rilievi. Sul posto anche il medico legale incaricato dalla Procura di Nocera Inferiore.