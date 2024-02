Troppo degrado Si installano altre telecamere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024) In arrivo a Oggiona Santo Stefano nuovi sistemi di videosorveglianza che rafforzeranno la presenza disul territorio comunale. I nuovi impianti riguarderanno via Marconi e via del Vallone. Nei giorni scorsi la giunta guidata dal sindaco Franco Ghiringhelli ha approvato lo schema di patto per la sicurezza con la Prefettura di Varese. Oggi in paese lesono presenti in diverse zone come di fronte al municipio, piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Bonacalza, piazza Italia, nell’area del cimitero, all’incrocio tra via per Carnago e via Milano, tuttavia vene sonoin situazioni diche vanno contrastate. Non solo, si legge nel documento approvato dalla giunta, che proprio alcune aree "a causa del manifestarsi di varie forme di illegalità necessitano di una maggiore sorveglianza da remoto ...