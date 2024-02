Tricolori di pattinaggio Da domani a Pescara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Il Civitanova Skating Team si prepara per una nuova stagione di gare: iindoor del fine settimana, i regionali ad aprile e diversi trofei riservati alle categorie giovanili. Ma non c’è solo l’agonismo. Per la squadra presieduta da Arianna Napoli contano pure i valori della condivisione, della crescita personale dei giovani e dell’amicizia. Nata nell’ottobre del 2019 dietro l’input di sette famiglie che hanno chiesto al coach diMoreno Monti di fondare una squadra, il Civitanova Skating Team vanta oltre una sessantina di iscritti. Gli atleti, allenati da Moreno e Debora Monti, hanno tra i 4 e i 32 anni. Tra tutti spicca Andrea Angeletti, che ha conquistato negli anni vittorie, podi e piazzamenti agli Europei e Mondiali su varie distanze. Lo scorso anno, rientrato dopo due anni di inattività, Angeletti ha conquistato il bronzo sui ...