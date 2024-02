Treviolo | individuati alberi affetti da Tarlo Asiatico in quattro vie del paese

(Di giovedì 15 febbraio 2024). In questi giorni gli ispettori di Ersaf (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) stanno continuando a perlustrare il territorio delalla ricerca di eventualiinfetti da(Anoplophora). Alcuni sono statianche nel parcheggio di via Carso. Si tratta di aceri di recente piantumazione e modeste dimensioni che saranno sostituiti con altre tipologie diimmuni. Anche in via Trento sono statidueche hanno evidenziato la presenza dell’insetto. “Gli ispettori, scavando leggermente sotto la corteccia, hanno identificato una larva, indizio della presenza del”, spiega Mauro Pesenti, assessore, all’ambiente e all’ecologia del ...

