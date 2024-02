Trento Film Festival 2024 | le prime anticipazioni e il manifesto

Svelato il poster e le prime anticipazioni sul programma del Trento Film Festival 2024 , che si terrà dal 26 aprile al 5 maggio. "Destinazione" è la sezione che, dal 2011, propone eventi e proiezioni dedicati alla cinematografia e allo specifico culturale di

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Uno sguardo femminile per ildel 72°, firmato da Ludovica Basso, che conterrà un focus sull'Irlanda. Svelato il poster e lesul programma del, che si terrà dal 26 aprile al 5 maggio. "Destinazione..." è la sezione che, dal 2011, propone eventi e proiezioni dedicati alla cinematografia e allo specifico culturale di altri Paesi e aree geografiche. Quest'anno, la ricerca e la proposta deisarà connotata in chiave, se possibile, ancora più contemporanea. Spazio dunque a novità e produzioni inedite, nelle quali spicca un legame privilegiato con il presente, per guardare al passato e al futuro in modalità nuove ed originali. Il ...