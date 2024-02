Trento | chiude il figlio di 4 anni in auto per andare a sciare | 40enne straniera denunciata

Gabriele Visco, figlio dell'ex ministro delle Finanze Vincenzo, La decisione del presidente della Provincia di Trento, Maurizio Numeri da record per Intesa Sanpaolo che chiude il 2023 con un

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ha abbandonato ildi 4nell’vettura chiusa a chiave, per. La, che è statadai carabinieri, ha compiuto l’insensata azione prima dinell’impianto del Tesino, in provincia di. A dare l’allarme ai carabinieri di Castello Tesino un dipendente di un impianto di risalita. I militari dell’Arma hanno trovato il piccolo che piangeva disperatamente ma non riusciva ad aprire la portiera. Alla vista dei militari e degli addetti che gli parlavano il bimbo si è calmato ed ha smesso di piangere, ma tuttavia non è riuscito ad aprire lo sportello dall’interno. A quel punto, visto che il piccolo si era calmato e stava bene e che ...

