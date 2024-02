Tre giorni per parlare di “economia urbana” Provare e crederci

un bambino di soli tre anni è rimasto chiuso per circa un'ora e " Ho messo mio figlio alle 8 sullo scuolabus come tutti i giorni -

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Una volta c’erano i negozietti sotto casa che fornivano tutti i beni alimentari, i vestiti e la loro riparazione, il materiale scolastico per i bambini. Non si trattava solo di spacci ma di luoghi in cui si tessevano relazioni sociali perché si diventava amici del lattaio, del panettiere e di chi li frequentava. Quel modello (oggi troppo spesso rimpianto come idilliaco da una vena passatista) ha iniziato a cedere negli anni 80 sotto i colpi della grande distribuzione; nel nuovo millennio è arrivato l’e-commerce e infine la pandemia ha inferto l’ultima botta. Discorso chiuso? Non proprio perché in questi ultimi anni l’amministrazione Sala ha fatto propria l’idea della città dei 15 minuti, mutuata da Parigi, che prevede quartieri autosufficienti dotati di servizi, luoghi di lavoro e di svago, e negozi situati a pochi metri da casa. Vasto progetto, ma Palazzo Marino ci crede tant’è che ha ...