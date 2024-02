Tre assemblee nel museo della contrada | donatori di sangue | società e popolo si riuniscono

Carbone era accusata di aver convocato tre riunioni di la minoranza invia ai Garanti un nuovo ricorso: nel testo si segnala che che, dopo aver organizzato e partecipato alle proprie assemblee

(Di giovedì 15 febbraio 2024) · BRUCO – Domani alle 21 in prima e 21,30 seconda convocazione, si terranno tre. Assemblea del gruppodi. Odg: Comunicazioni Presidente, Approvazione rendiconto sulle attività del Gruppo (art. 13 Regolamento del Gruppodi), Varie ed eventuali. A seguire assemblea. Odg: Lettura e approvazione del verbaleriunione precedente (art. 5-terzo comma del Regolamento Assembleare), Comunicazioni del Presidente, Discussione e approvazione bilancio consuntivo (art. 17 lettera A dello Statuto), Varie ed eventuali. A seguire assemblea del. Odg: Lettura e approvazione del verbaleriunione precedente (art. ...

Essilux: cda propone conferma intero board con mandati scaglionati (RCO) Milleri rinnovato per tre anni. 'Decisione unanime' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 feb - Il cda di EssilorLuxottica ha deciso di proporre 'la riconferma di tutti gli attuali ...

Presidenza di Confindustria: Veneto Est "apre" a tre candidati VENEZIA - Presidenza Confindustria, Veneto Est salomonica, ha distribuito il suo pacchetto di nove voti in Consiglio generale equamente tra tre dei candidati per ora in lizza: Edoardo ...

Confindustria, chi sono i quattro candidati alla presidenza e chi sono i loro ‘sponsor’ In corsa per la carica più importante di viale dell’Astronomia ci sono Emanuele Orsini, Edoardo Garrone, Antonio Gozzi e Alberto Marenghi ...