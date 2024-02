Travaglio difende Selvaggia Lucarelli | «Fedez | ma tu che titolo hai per criticare chi fa la giornalista?» – Il video

Parola di Marco Travaglio , direttore del Fatto Quotidiano che, ospite della prossima puntata di Muschio Selvaggio replica a Fedez difendendo la sua firma Selvaggia Lucarelli . "Ma infatti io non

(Di giovedì 15 febbraio 2024) «Da quale pulpito distribuisci patenti di verità visto che continui a chiamarla falsama da quello che mi risulta non mi sembra che tu sia un, e nemmeno pubblicista». Parola di Marco, direttore del Fatto Quotidiano che, ospite della prossima puntata di Muschio Selvaggio replica ando la sua firma. «Ma infatti io non sono», replica il rapper. «E allora chehai di dare lezioni di giornalismo a chi fa lae fa molto di più di tanti iscritti all’albo dei giornalisti», aggiunge stizzito il direttore. La clip fa parte del promo del podcast del marito di Chiara Ferragni che, recentemente, ha invitato...

Botta e risposta vivace a Otto e mezzo (La7) tra il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio , e Italo Bocchino, ex parlamentare finiano del ... (ilfattoquotidiano)

Travaglio a La7: “Se Ghali dice ‘Stop al genocidio’ e Israele si incazza, vuol dire che hanno la coda di paglia”. Botta e risposta con Sechi “Le polemiche sulle parole di Ghali Si sono ridotti a prendersela con un artista che ha detto ‘Stop al genocidio’. Se Ghali avesse detto ‘crimini di guerra’, sarebbe stato meglio, ma un artista sarà ...

Ghali, Travaglio: "Censura Mara Venier lasciata da sola, non spetta a lei" Marco Travaglio difende Mara Venier sulle parole del cantante Ghali che aveva parlato di stop al genocidio a Gaza ...

