• Via libera a Roma per la marcia dei trattori. Sfileranno in San Giovanni e la prossima settimana ci sarà una manifestazione Israele e Taiwan • Flop di Nikki Haley alle primarie in

Trattori, manifestazione flop. L'affondo di Foti: "Pochi sobillatori" (Di giovedì 15 febbraio 2024) Trattori in piazza a Roma ma la manifestazione è un flop. Pochi agricoltori in strada e la sinistra resta a mani vuote. Ad affondare il colpo è Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati. «Ai roboanti annunci televisivi si contrappone la realtà dei fatti: come previsto, si rivela un autentico flop la manifestazione contro il governo organizzata da piccoli gruppi di sobillatori, coadiuvati da militanti politicizzati, che nulla hanno a che fare con il mondo dell'agricoltura e i suoi reali problemi. Doveva esserci un'ondata di Trattori pronta a invadere Roma, con al seguito migliaia di persone e, invece, anche questo come previsto, solo poche centinaia, comprese nel numero le forze dell'ordine, ... Leggi tutta la notizia su iltempo (Di giovedì 15 febbraio 2024)in piazza a Roma ma laè unagricoltori in strada e la sinistra resta a mani vuote. Ad affondare il colpo è Tommaso, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati. «Ai roboanti annunci televisivi si contrappone la realtà dei fatti: come previsto, si rivela un autenticolacontro il governo organizzata da piccoli gruppi di, coadiuvati da militanti politicizzati, che nulla hanno a che fare con il mondo dell'agricoltura e i suoi reali problemi. Doveva esserci un'ondata dipronta a invadere Roma, con al seguito migliaia di persone e, invece, anche questo come previsto, solo poche centinaia, comprese nel numero le forze dell'ordine, ...

