Trattori | la protesta arriva a Roma | due mezzi al Colosseo

Protesta dei trattori al centro di Roma oggi, 15 febbraio 2024. L'iniziativa, organizzata da due sigle, 'Altragricoltura' e 'Popolo produttivo', ha visto i due mezzi agricoli partire da Castel di Leva e arrivare fino al Colosseo, 'scortati' dalle forze dell'ordine. In tarda mattinata è poi prevista una manifestazione al Campidoglio.

“No, non partecipo alla manifestazione dei trattori . Assieme ad altri amici contadini, devo occuparmi dell’organizzazione di un altro evento”. ... (ilfattoquotidiano)

Roma , 15 feb – La protesta dei Trattori arriva a Roma , stavolta non solo con la “sfilata” sul raccordo a cui si è assistito la scorsa settimana ma ... (ilprimatonazionale)

I due trattori davanti al Colosseo hanno lasciato la piazza e sono tornati al presidio di Castel di Leva . Erano davanti all’anfiteatro Flavio per ... (feedpress.me)

Trattori: assessore lombardo Guidesi, 'agricoltori hanno ragione, decisioni sbagliate da Ue' Milano, 15 feb. (Adnkronos) - “Chi difende in toto le decisioni dell’ultima Commissione europea sbaglia, perchè ha preso anche decisioni decisamente sbagliate. Alcune di queste scelte sbagliate hanno ...

Padova. Protesta dei trattori, oltre un centinaio si sono radunati allo stadio Euganeo Valanga travolge due veneti in Trentino: «Ho visto la nuvola di neve investirci e trascinarci per 200 metri. Tanta paura, ma siamo vivi» San Valentino in quota, maestra di sci investita dalla slavina ...

Protesta degli agricoltori a Roma, una colonna di trattori verso il Circo Massimo Roma, 15 feb. (askanews) – Una colonna di 10 trattori è partita dal presidio di Cecchina, alle porte di Roma, lungo la via Appia, in direzione del Circo Massimo. Nell’area archeologica è prevista una ...