'Sulla crisi dei trattori anziché continuare a cercare capri espiatori in Europa, suo governo infatti ad aumentare l'Irpef per gli il suo governo infatti ad aumentare l'Irpef per gli agricoltori ed

Trattori: gli agricoltori tornano a manifestare a Roma (Di giovedì 15 febbraio 2024) Pubblicato il 15 Febbraio, 2024 La protesta degli agricoltori non si ferma e tocca nuove tappe in attesa di tornare di nuovo a Roma. Ieri un corteo di cento mezzi ha attraversato il lungomare di Napoli, accolto dagli applausi dei cittadini, mentre la Capitale si prepara ad accogliere oggi due manifestazioni in centro. Dunque, la protesta continua dopo il via libera sul taglio dell’Irpef agricola per due anni. Nel capoluogo partenopeo quasi cento Trattori provenienti da tutta la Campania sono arrivati in via Marina scortati dalle forze dell’ordine e hanno fatto tappa davanti alla mensa dei poveri per donare i prodotti appena raccolti. Poi, dopo aver attraversato la città, hanno raggiunto la zona dei grandi alberghi sul Lungomare dove si sono fermati per illustrare le ragioni della protesta. “Subiamo la concorrenza ... Leggi tutta la notizia su dayitalianews (Di giovedì 15 febbraio 2024) Pubblicato il 15 Febbraio, 2024 La protesta deglinon si ferma e tocca nuove tappe in attesa di tornare di nuovo a. Ieri un corteo di cento mezzi ha attraversato il lungomare di Napoli, accolto dagli applausi dei cittadini, mentre la Capitale si prepara ad accogliere oggi due manifestazioni in centro. Dunque, la protesta continua dopo il via libera sul taglio dell’Irpef agricola per due anni. Nel capoluogo partenopeo quasi centoprovenienti da tutta la Campania sono arrivati in via Marina scortati dalle forze dell’ordine e hanno fatto tappa davanti alla mensa dei poveri per donare i prodotti appena raccolti. Poi, dopo aver attraversato la città, hanno raggiunto la zona dei grandi alberghi sul Lungomare dove si sono fermati per illustrare le ragioni della protesta. “Subiamo la concorrenza ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza