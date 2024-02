Trattori | assessore lombardo Guidesi | Agricoltori hanno ragione | decisioni sbagliate da Ue

Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, spiega così i motivi che dando vita così al 'movimento dei trattori'. 'L'Europa - sottolinea all'Adnkronos - sbaglia, e non

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Milano, 15 feb. (Adnkronos) - “Chi difende in toto ledell'ultima Commissione europea sbaglia, perchè ha preso anchedecisamente. Alcune di queste scelteriguardato l'agricoltura, quindi gli”. Guidoallo Sviluppo economico della Regione Lombardia, spiega così i motivi chespinto centinaia dia scendere in piazza in diverse città d'Europa per protestare contro ledella Commissione europea, dando vita così al ‘movimento dei'. “L'Europa -sottolinea all'Adnkronos- sbaglia, e non solo in merito all'agricoltura, quando, oltre a fissare degli obiettivi, indica anche un'unica strada per raggiungere tali obiettivi. Questo approccio non lascia libertà d'azione ai protagonisti di questi settori - sottolinea l'- i qualisempre dimostrato capacità di ingegno, di innovazione e di raggiungimento degli obiettivi, anticipando anche i tempi”. Secondo l'“l'innovazione tecnologica e la neutralità tecnologica ci consentiranno di tutelare le nostre ottime produzioni dal punto di vista economico consentendo anche la transizione dal punto di vista ambientale”.